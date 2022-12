Lula volta a Brasília para concluir montagem ministerial; anuncio deve ser feito até terça-feira, 27. Lula chega à capital federal nas primeiras horas da tarde e passa o resto do dia em reuniões no hotel em que fica hospedado. Até agora, Lula já anunciou os nomes de 21 de seus ministros. Ainda faltam 16 para completar a equipe. No Rio Grande do Norte, a expectativa é o anuncio oficial do Senado Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras. Dea acordo com o presidente eleito, até a próxima terça-feira (27) deve anunciar o restante dos ministros.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), volta a Brasília nesta segunda-feira (26) para concluir a montagem de sua equipe de ministros. Lula passou o Natal em São Paulo.

"Chegamos à última semana do ano e hoje volto para Brasília. Ainda temos 6 dias de muito trabalho para a nossa posse e daí o início do nosso governo. Uma nova página para o Brasil, com mais democracia e direitos para o povo brasileiro. Uma boa semana para todos", escreveu o presidente eleito no Twitter no início da manhã.

Lula chega à capital federal nas primeiras horas da tarde e passa o resto do dia em reuniões no hotel em que fica hospedado.

Até agora, Lula já anunciou os nomes de 21 de seus ministros. Ainda faltam 16 para completar a equipe. No Rio Grande do Norte, a expectativa é o anuncio oficial do Senado Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras.

Jornal Valor Econômico divulgou nesta sexta-feira, 23, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, após reunião nesta tarde de quinta-feira, em Brasília, indicou o senador Jean Paul Prates para ser o presidente da Petrobras no seu terceiro governo, com a missão clara de protagonizar a transição energética e retomar os investimentos da companhia no País.

Uma das principais dúvidas é para qual pasta o presidente eleito vai enviar a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Lula e Tebet conversam sobre a possibilidade aa senadora comandar o Planejamento ou as Cidades.

Um dos nomes praticamente garantidos e que devem ser anunciados nesta semana é o da ex-ministra e deputada eleita Marina Silva para a pasta do Meio Ambiente.