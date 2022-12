Cão morre após ser deixado dentro de carro no Centro de Mossoró; tutor é preso por maus-tratos. Edilberto Fernandes da Silva foi indiciado e conduzido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. O caso aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (26), ao lado da Catedral de Santa Luzia. Ao perceber a situação, populares acionaram a Guarda Ambiental e, enquanto aguardavam, quebraram o vidro do carro para retirar o animal, mas ele já estava sem vida. Em depoimento, o tutor afirmou que foi ao Centro realizar a troca de uma roupas e como o cachorro não poderia entrar nos estabelecimentos, o deixou no veículo com um dos vidros um pouco baixo para entrada de ar, mas que nunca imaginou que ele poderia morrer. O cão passou cerca de 40 minutos preso dentro do carro. A pena para maus-tratos contra cães e gatos, tendo ainda resultado em morte, supera os 5 anos de reclusão e não permite estabelecimento de fiança.

FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET