Criminoso invade casa e esfaqueia mulher em Carnaubais; vítima morreu no HRTM. O crime aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira (27), no Sítio Arraial. Leidiane Cirilo de Souza, de 37 anos, foi socorrida às pressas para a cidade de Mossoró e precisou passar por uma cirurgia de emergência, no entanto acabou não resistindo ao ferimento. O suspeito, Gildean Gonçalves da Silva, de 35 anos, foi preso próximo ao portão da residência, com o facão usado no crime. Ele informou aos policiais que tinha costume de praticar furtos pela região, mas negou ter esfaqueado Leidiane. De acordo com o delegado Luiz Antônio, não se sabe se Gildean teria invadido a casa para furtar objetos e sido surpreendido pela mulher ou se ele teria tentado praticar algum tipo de abuso contra ela.

FOTO: REPRODUÇÃO