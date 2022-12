Simone Tebet sinaliza que aceitará nomeação para o Ministério do Planejamento, diz Padilha. A articulação da senadora Simone Tebet para o Planejamento tem sido conduzida na manhã desta terça-feira (27) entre o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o futuro ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O acordo final, no entanto, só será fechado após encontro entre Simone Tebet e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ocorrer ainda hoje. Lula passou a manhã em contato com dirigentes emedebistas na tentativa de chegar a um acordo para que Tebet assuma o Planejamento.

O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira (27) que a senadora Simone Tebet (MDB) sinaliza que aceitará o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para comandar o Ministério do Planejamento.



“A gente recebeu sinalização positiva”, afirmou Padilha em entrevista coletiva.

A senadora aceitou abrir mão do controle dos bancos públicos, desde que a iniciativa seja transferida para o Planejamento.

A articulação tem sido conduzida na manhã desta terça-feira entre o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o futuro ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.



O acordo final, no entanto, só será fechado após encontro entre Simone Tebet e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ocorrer ainda hoje.



Lula passou a manhã em contato com dirigentes emedebistas na tentativa de chegar a um acordo para que Tebet assuma o Planejamento.



Terceira colocada na corrida eleitoral para a Presidência da República em 2022, com 4,16% dos votos, Tebet declarou apoio a Lula durante a campanha no segundo turno.

COM INFORMAÇÕES DA CNN