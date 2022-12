Empresário preso por ato terrorista em Brasília teria recebido PIX de R$ 33 mil para comprar armas

De acordo com documentos obtidos por O Antagonista, George Washington de Oliveira Sousa teria comprado com o dinheiro 2 revólveres Taurus calibre 357, modelos 627 e 692; 2 pistolas calibre 9mm; 1 rifle CBC calibre 22 e 1 carabina Rossi calibre 357, totalizando R$ 74,5 mil. Nas anotações encontradas pela Polícia Civil do DF, há uma prestação de contas que apontam o valor recebido via Pix, e um saldo a pagar de R$ 41,3 mil. George foi preso no dia 24 de dezembro, preso após tentar explodir um caminhão tanque perto do aeroporto de Brasília.