Quase metade dos jovens não se vacina contra HPV por falta de informação, aponta UFMG

Um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) revelou que 46,8% dos jovens que fazem parte do público-alvo da vacina contra Papilomavírus humano (HPV) não tomaram o imunizante por "não saber que tinha que tomar".

Dos estados do Sudeste, Minas apresentou a maior proporção (47,1%) da resposta "não sabia que tinha que tomar a vacina contra o HPV".





As capitais das regiões Norte e Nordeste tiveram as maiores proporções da resposta "não sabia que tinha que tomar", com destaque para Teresina (54,7%), Maceió (54,6%) e Boa Vista (51%).



Já Florianópolis (30,9%), Porto Alegre (33,6%) e Vitória (36,6%), capitais do Sul e do Sudeste, registraram as menores taxas de desconhecimento da vacina contra HPV.

A pesquisa entrevistou 159.245 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos e utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019. De acordo com a UFMG, "trata-se do primeiro estudo que investigou os motivos para a não vacinação contra o HPV utilizando a base de dados da PeNSE".



Meta nunca foi alcançada

A vacinação contra o HPV antes do início da atividade sexual é um dos pilares da estratégia global para eliminar o câncer de colo de útero.



No Brasil, a vacinação começou em 2014, mas a meta de imunizar 80% das meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 nunca foi alcançada.



Nosso país detectou aproximadamente 16.370 novos casos de câncer de colo de útero de 2018 a 2019 – a terceira maior incidência entre os tumores malignos.

De acordo com a coordenadora do estudo, professora Tércia Moreira Ribeiro da Silva, do Departamento de Enfermagem Materno-infantil e Saúde Pública da UFMG, a pesquisa poderá subsidiar políticas públicas e estratégias de saúde para o controle e a prevenção da doença.



"Há evidências de que muitos profissionais de saúde não discutem nem recomendam a vacinação contra o HPV, ou adotam estratégias inadequadas de comunicação, o que compromete a aceitação da vacina pelos adolescentes", disse a pesquisadora.



Ela destaca ainda o papel central do enfermeiro como educador em saúde, para divulgar informações sobre a vacinação contra o HPV.



"A vacina previne, além do câncer de colo de útero, o câncer de pênis e ainda os cânceres de ânus, garganta e boca, que podem acometer pessoas de ambos os sexos", comentou Tércia Silva.

Com informações UFMG