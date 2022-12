Caminhoneiro encontra corpo dentro de mata entre São Miguel e Dr. Severiano . O caso aconteceu nesta quarta-feira (28). O homem relatou, em um vídeo postado nas redes sociais, que estava subindo a Serra de São Miguel em seu caminhão, quando o mesmo começou a esquentar e ele precisou parar. Enquanto aguardava o motor do veículo esfriar, entrou no mato para fazer necessidades fisiológicas e acabou encontrado o corpo de um homem. De acordo com o Delegado de São Miguel, Tiago Biscoli de Pizzol, o corpo possuía marcas de violência. A vítima aparenta ter cerca de 20 anos. Ele estava sem documentação e ainda não foi identificado oficialmente. O corpo foi removido para o Itep de Pau dos Ferros.

O corpo de um homem foi encontrado por um caminhoneiro, na manhã desta quarta-feira (28), em uma mata, às margens da RN 177, entre as cidades de São Miguel e Dr. Severiano, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

O caminhoneiro relatou, por meio de um vídeo postado nas redes sociais, que estava subindo a serra quando seu caminhão começou a esquentar e ele precisou parar. Enquanto aguardava o motor do veículo esfriar, entrou no mato para fazer necessidades fisiológicas e acabou encontrado o corpo.

De acordo com o Delegado de São Miguel, Tiago Biscoli de Pizzol, o corpo é de um homem de, aparentemente, uns 20 anos. Ele possuía marcas de violência.

Ainda segundo o delegado, a vítima estava sem documentação e ainda não foi identificada oficialmente. Especula-se que pode se tratar de um jovem morador da cidade de Encanto, que encontra-se desaparecido.

O corpo foi removido para o Itep de Pau dos Ferros, onde passará por exames para determinar a causa da morte e ficará até que algum familiar compareça para fazer o reconhecimento.