Polícia resgata idoso de cárcere e prende a filha dele em Assu

Em uma casa escura sem energia elétrica, sem ventilação e nem água encanada foi resgatado o idoso Luis Silva, de 85 anos. Ele vivia com a filha Antônia Auxiliadora da Silva, de 43 anos que recebeu voz de prisão sob provável crime de maus tratos contra o genitor idoso. A suspeita foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil de Assu, distante pouco mais de 70 quilômetros de Mossoró (RN).

Segundo o investigador da Polícia Civil, Amauri Silva, algumas denúncias começaram a chegar ao seu conhecimento e logo foi desenvolvido um trabalho investigativo para apurar a veracidade das mesmas. “A investigação durou cerca de 30 dias. Tínhamos a informação que a filha estaria mantendo o pai em um imóvel insalubre totalmente sem condições de moradia e no local, constatamos a situação e conduzimos a suspeita até a delegacia”, disse Amauri, que realizou a operação no imóvel situado na Rua Poeta Abdon de Macedo, 285, no bairro Parati 2000.

Quando os policiais da 97ª Delegacia de Polícia Civil chegaram ao local, flagraram o idoso deitado em um quarto com excrementos no chão. Seu Luis estava submetido a um forte odor e não tomava banho há vários dias. Segundo informações da polícia, o idoso sofre de mal de Alzheimer, não saía de casa há vários meses e só era alimentado uma vez ao dia.

Contra a filha havia ainda denúncia anônima de que a mesma se apropriava da aposentadoria do pai para comprar drogas, já que seria usuária.

A diligência policial ocorreu por volta das 14h00 desta quinta-feira, dia 29, e foi acompanhada de perto também por profissionais do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social de Assú. O idoso recebeu assistência e a promessa de que irá para um abrigo seguro onde será bem acolhido.

Antônia Auxiliadora é filha única segundo apurou a polícia e morava no mesmo imóvel insalubre com o pai. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

ESTATUTO DO ISOSO

A Lei 10.741/2003, ou Estatuto do Idoso, prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do idoso, através de condições degradantes ou privação de alimentos ou cuidados indispensáveis. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção, e multa.

Se o resultado do crime for lesão corporal grave, a pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão. Por fim, se o resultado for morte, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão.

DENÚNCIA

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. As informações ajudam a coibir ações criminosas.

