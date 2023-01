Governo Lula anuncia Rita Serrano na presidência da Caixa e Tarciana Medeiros no Banco do Brasil

O futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (30) que Rita Serrano será a nova presidente da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros será a nova presidente do Banco do Brasil.



Tarciana Medeiros está no Banco do Brasil desde 2000 e é gerente executiva desde 2019. Será a primeira mulher a presidir o banco público desde que a instituição foi fundada.



Maria Rita Serrano é funcionária da Caixa desde 1989, onde exerceu diversas funções. Ela presidiu o sindicato dos Bancários do ABC Paulista entre 2006 e 2012. Desde 2014 é conselheira eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa e, no recente período, passou a coordenar o comitê nacional em defesa das empresas públicas.

O anúncio foi feito por Haddad após reunião em Brasília.



"Elas conversaram muito com o presidente [Lula], conversaram muito comigo, estão absolutamente alinhadas com o plano do governo do presidente Lula, sabem dos desafios que estão colocados em relação ao sistema de crédito aqui no Brasil. É uma agenda muito desafiadora", disse Haddad a jornalistas.



"Obviamente, como são bancos ligados ao Ministério da Fazenda, vamos estar trabalhando conjuntamente. A equipe da Fazenda está 100% à disposição das equipes que vão ser formadas pelas duas presidentas para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito", completou o futuro ministro da Fazenda.



Na quinta-feira (29), Lula afirmou que a presidência dos dois bancos públicos seriam ocupadas por mulheres em seu terceiro mandato.