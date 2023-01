Equipe econômica do novo governo prepara MP para manter desoneração de combustíveis. A decisão teria acontecido a pedido do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Medida Provisória mantém os combustíveis isentos de pagamento do PIS/Cofins, tributos federais, e deve ser publicada já no domingo (1º), dia da posse. De acordo com o Blog do Valdo Cruz, pesou na avaliação do novo governo o fato de não querer começar o mandato com alta no preço dos combustíveis, principalmente gasolina e diesel.

FOTO: REPRODUÇÃO