Bolsonaro grava live e voa para o EUA. O que diz os principais jornais do País

Jornal O Globo informa que Bolsonaro saiu pela porta lateral do Palácio da Alvorada para não ser visto e foi embora para o EUA ignorando o rito democrático da transmissão do cargo ao sucesso. A Folha de São Paulo informa que Bolsonaro teve seu golpismo contido pelas instituições e pela sociedade e enfatiza que os danos que causou não foram pequenos. O Estadão lembra que Bolsonaro é o primeiro da redemocratização a não se reeleger e o primeiro a não passar a faixa. Confira Live na íntegra e também os 3 principais jornais do Brasil

O ainda presidente Jair Bolsonaro gravou live dizendo os feitos de seu governo, criticou o movimento de seus apoiadores radicais, também o partido dos trabalhadores e o presidente eleito, foi embora para os Estados Unidos as custas do contribuinte dois dias antes do fim do seu governo.

O Jornal O Globo informou, em chamada de capa, que Bolsonaro utilizou “uma saída lateral do Palácio da Alvorada para evitar ser visto por jornalistas”, abandonando assim o governo 48 horas antes do prazo, “ignorando o rito democrático de transmissão do cargo ao sucessor”.

Bolsonaro foi para Orlando, nos EUA, num avião presidencial, da Força Aérea Brasileira, com previsão de ficar por lá por 30 dias. Antes, porém, em live divulgada em suas redes sociais, Bolsonaro defendeu seu governo, criticou o PT e o atentado terrorista de Brasília.





Em editoral, o Jornal Folha de São Paulo foi mais além: “Jair Bolsonaro (PL) teve seu golpismo contido pelas instituições e pela sociedade, e sua pauta obscurantista acabou desidratada pela política. Mas os danos que provocou não foram pequenos”.

Já o Jornal Estadão enfatizou em sua manchete de capa que Bolsonaro “deixa o País antes da posse de Lula”, e também que é o primeiro presidente da história da redemocratização que não se reelege e, no caso, também não repassou a faixa ao novo presidente.

O vice-presidente e agora senador eleito Hamilton Mourão, também não emitiu nota se vai passar a faixa, respeitando, assim o rito democrático de transmissão de cargo.