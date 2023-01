Corpo de mulher com sinais de facadas é encontrado em Pau Dos Ferros

Populares encontraram o corpo de Luana Vidal na zona rural de Pau dos Ferros e acionaram a polícia, no início da manhã deste domingo, 31. Estiveram no local da ocorrência a Polícia Militar, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP)

Na manhã deste sábado (31), por volta das 6 horas, a Polícia Militar foi acionada por populares que encontraram o corpo de uma mulher morta na zona rural de Pau dos Ferros, região oeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima foi localizado em uma estrada carroçável que dá acesso ao Sitio Alagoinha, no bairro Riacho do Meio. A vítima foi identificada como Luana Vidal.

A equipe de perícia do ITEP, segundo informações preliminares, encontrou na região do pescoço e tórax cortes profundos de faca, além de marcas de tiros. O corpo foi removido para a sede do órgão, onde serão feitos exames de necropsia.

O caso será investigado pela 4ª Delegacia Regional de Pau dos Ferros e a população pode ajudar com denúncias anônimas através dos números 190 (PM) ou 99614.1687 (PC).