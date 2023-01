suspeito de participar de assalto morre em troca de tiros com PM na região oeste

Um suspeito identificado como Danilo Fontes Carneiro, de 20 anos, residente em Upanema, na região oeste do estado, foi morto na madrugada do último domingo, 1º de Janeiro, após reagir a uma abordagem policial e trocar tiros com policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO) entre os municípios de Apodi e Felipe Guerra.

A ocorrência teria sido registrada por volta das 03h00min desta madrugada de domingo, quando quatro homens praticaram um roubo contra algumas pessoas em uma estrada de terra que liga Felipe Guerra à comunidade rural de Arapuá. Segundo a polícia, teriam agido mediante violência física e ameaça de morte contra as vítimas. Durante a ação criminosa, os criminosos subtraíram duas motocicletas e alguns celulares.

Danilo já possuía passagem pela polícia. Ainda ferido ele foi socorrido e levado para o hospital de Apodi, onde acabou falecendo.

Um outro suspeito conseguiu fugir do cerco policial e abandonou a moto. No local, a PM encontrou um revolver calibre 38 com seis munições deflagradas. Também foram recuperados dois celulares, além das motocicletas tomadas de assalto.