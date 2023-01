Identificado nas redes sociais, polícia prende suspeito de assaltar apenas mulheres em Areia Branca

A 42ª Delegacia de Polícia Civil de Areia Branca conseguiu prender nesta terça-feira, dia 03, Valdécio Henrique da Câmara, de 40 anos. Com ele a polícia apreendeu as mesmas roupas que o suspeito usou durante um assalto realizado em Areia Branca Branca (RN). A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança e a imagem do suspeito chegou a circular com o pedido feito pela polícia para que a população ajudasse a identificar o homem. De acordo com a polícia, o suspeito roubava somente mulheres.

"Foram publicadas postagens em mídias sociais e periódicos de grande circulações, do homem saindo de um ponto comercial onde havia acabado de roubar. A vitima foi uma pessoa do sexo feminino dona do estabelecimento", disse em nota a polícia civil de Areia Branca.

Valdécio Henrique foi localizado e preso na casa de uma mulher, no bairro Ilha, com quem estava vivendo maritalmente. Contra ele havia em aberto, pendente de cumprimento, um mandado de prisão da Vara da Execução Penal de Mossoró, pelo fato que ele rompeu o equipamento de tornozeleira eletrônica que o monitorava. Segundo a polícia, os crimes que Valdécio responde são: homicídio, furto e roubo.







Para a polícia, diante das provas colhidas, não restam dúvidas de que o suspeito preso é o autor dos assaltos.

Após ter recebido voz de prisão, o suspeito foi levado para a sede da 42ª DP para o registro de um Boletim de Ocorrência de Cumprimento de Mandado de Prisão. Logo após, ele foi encaminhado até o ITEP de Mossoró, para fazer exame de corpo delito, antes de ser encaminhado para a Penitenciaria Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró onde agora permanece à disposição da justiça.

DISQUE DENÚNCIA

A Policia Civil pede que a população de Areia Branca continue enviando informações por meio das denuncias anônimas, através do disque denuncia do número de telefone e WhatsApp Disque Denuncia: 84 - 9.8136.6735 com garantia de SIGILO ABSOLUTO.