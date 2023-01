PM prende jovem com quase 1 kg de maconha no BH

A Polícia Militar por meio da atuação dos policiais da Força Tática do 2º BPM, retirou de circulação um suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas em Mossoró. Francisco Edgar Silva , 19 anos, que assumiu a propriedade recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de plantão onde foi autuado em flagrante por tráfico de droga, sendo enquadrado no artigo 33 do Código Penal.

A viatura da PM fazia patrulhamento na rua Isaura Castro Santos, perto da Praça Vilma Maia, no bairro Belo Horizonte quando os policiais perceberam um homem em atitude suspeita fugindo e jogando um objeto para dentro de uma casa . Autorizada por um morador, a polícia entrou no imóvel e encontrou dois grandes tabletes de maconha e outros menores prontos para a venda. No total foram apreendidos 929 gramas de maconha.