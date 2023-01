Idoso passa mal e morre em parada de ônibus no Centro de Mossoró.

Na manhã de quarta-feira (04), populares ficaram assustados quando presenciaram um homem identificado como Manoel Simões da Silva, de 64 anos, cair do banco no qual estava sentado aguardando o ônibus que faz a linha para o bairro Malvinas. Este era o destino para o idoso chegar em sua casa, mas ele morreu em plena parada, situada em frente à Praça da Gazeta, no Centro de Mossoró.

O idoso caiu e segundo testemunhas não houve tempo hábil para a prestação de socorro, pois o mesmo faleceu rapidamente. Uma equipe do SAMU esteve no local e ao constatar o óbito solicitou a presença do Instituto Técnico e Científico de Perícia (ITEP). Uma guarnição da Polícia Militar providenciou o isolamento do local onde ocorreu o fatídico.

Com várias possibilidades para a causa da morte, o perito do ITEP, Marcos Dayan foi cauteloso ao atender a imprensa presente no local. Ele disse que a definição da causa do óbito só seria possível após a conclusão do exame de necrópsia. Este é feito na sede do órgão no bairro Aeroporto, para onde o corpo foi conduzido. "Qualquer definição agora é mera especulação, porque só o laudo do exame dirá a verdadeira causa da morte ", disse o perito.