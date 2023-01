Simone Tebet assume Planejamento e diz que não vai descuidar dos gastos públicos

Em seu discurso ao assumir o cargo como ministra do Planejamento nesta quinta-feira (5), Simone Tebet se disse honrada por trabalhar ao lado do ministro da Economia, Fernando Haddad, ressaltou que há convergências entre os dois e falou que as divergências entre ambos serão importantes “para somar”.



Tebet disse que, ao ser convidada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério do Planejamento, sua surpresa foi “dupla”. Não apenas por ser chamada para fazer parte do governo eleito, mas por ser chamada para compor a equipe econômica. “Justamente onde tenho alguma divergência”, disse.



“Um presidente democrata não quer apenas os iguais. Quer os diferentes para somar”, ressaltou.



Ela destacou o trabalho em conjunto do Planejamento com as outras pastas, e deu destaque para Haddad na Fazenda como “o ministro mais importante da Esplanada, aquele que tem a chave do cofre”.



Em seu discurso, ela disse que deixaria as divergências, “se é que haverá alguma”, para depois, e começou a falar sobre os pontos nos quais concorda com as demais pastas da economia e com Haddad.“Comungo com sua visão de que há necessidade de cuidar dos gastos públicos com racionalidade e da aprovação urgente da reforma tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir emprego e renda para a população”, falou.



Ela também disse que pretende tirar do papel um plano de desenvolvimento regional, para que a pobreza deixe de estar concentrada nos interiores do Norte e do Nordeste do país. “É preciso atacar as diferenças sociais e regionais.”



Tebet disse estar pronta para combater a inflação, os juros altos, o aumento da dívida pública, a miséria e a fome junto à equipe econômica do governo.



Ela falou que não há problema maior na economia que a inflação. “A inflação vem da instabilidade política, e instabilidade política é coisa do passado.”



Ao citar o discurso feito por Silvio Almeida quando assumiu o Ministério dos Direitos Humanos, Tebet deixou claro que os mais pobres e as outras minorias sociais serão considerados de forma prioritária no Orçamento.



“Não vamos descuidar dos gastos públicos, aí se verá nosso lado firme e austero, mas conciliador. É na diferença que vamos nos somar. Conciliaremos as necessidades e prioridades de cada ministério com os recursos disponíveis.”

Com informações da CNN