Polícia elucida triplo homicídio, apreende adolescente e busca prender três foragidos

Segundo a DHPP os autores do triplo homicídio são agora considerados foragidos com mandados de prisão temporária já expedidos pela justiça. São eles: João Pedro Nascimento e Isaque Barbosa Ricardo (foto). O terceiro é Vinícius Souza Brito, além do adolescente já apreendido e encaminhado para medidas sócios educativas.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP) concluiu a investigação de um crime de triplo homicídio registrado no dia 24 de dezembro de 2022 no Abolição IV que teve como vítimas os irmãos Edson Lopes de Oliveira, de 23 anos, Edielson Lopes de Oliveira , de 19 anos, e um outro rapaz identificado como Thiago Barbosa de Oliveira de 23 anos . Os três estavam em uma casa na Rua Justino Junior quando foram surpreendidos pelos atiradores.

Segundo o delegado Caio Fábio, os autores do triplo assassinato, uma vez identificados, são agora procurados com mandados de prisão temporária já expedidos pela justiça. São eles: Isaque Barbosa Ricardo, Vinícius Souza Brito, João Pedro Nascimento, além de um adolescente. Os agentes da DHPP realizaram uma operação e apreenderam na última quinta feira (05), o menor de idade que foi encaminhado a um Centro Sócio-Educativo.

A investigação aponta que o alvo era apenas Edielson e que seu irmão e Thiago, amigo de ambos, morreram por que estavam no mesmo local que o alvo. A Polícia Civil concluiu que o motivo do crime envolveria facção com uma desavença que resultou na saída de Edielson Lopes de Oliveira de um grupo criminoso. Desde então, ele passou a receber ameaças de morte.

Visando localizar e prender os suspeitos do triplo homicídio, considerados foragidos, a DHPP divulgou além dos nomes, também as fotos dos foragidos. A população pode ajudar repassando informações de forma anônima através do disk denúncia: 181.