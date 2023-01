Casal preso tentando aplicar golpe na Caixa Econômica em Mossoró

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, prendeu um casal (nomes ainda não confirmados) na Caixa Econômica Federal, em Mossoró, no início da tarde desta sexta-feira, 6.

O casal (nomes ainda não confirmados) teria procurado a agência da Caixa em Mossoró, usando documentos falsos, com o intuito de aplicar um golpe.

Quando foram descobertos, ficaram retidos dentro da Agência, enquanto a PF e a PM chegassem ao local. A mulher se alterou e xingou muito todos que lá se encontravam.

A Gerência local da Caixa evitou falar sobre o assunto. Os agentes da PF, que conduziram o casal a sede da instituição, também não comentaram o fato. Se limitaram a cumprir o dever.

O casal foi levado para a sede da Polícia Federal, que fica por trás do SESC, e apresentado ao delegado Igor Conti, que tratou de adotar as medidas judiciais cabíveis.

Ao MH, o delegado Igor Conti, confirmou que o casal apresentou documentos falsos para obter vantagem indevida na Caixa Econômica Federal.

Na Delegacia da Polícia Federal, os dois foram autuados em flagrante por tentativa de estelionato usando documentos falsos em instituição federal.

Após o flagrante, o casal passou por exame de corpo delito no ITeP e foram encaminhados para a Cadeia Pública de Mossoró, onde vão aguardar decisão judicial posterior.

Os nomes dos dois continuam sendo averiguados pelos agentes da PF.