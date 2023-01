O casal de Mossoró que roubava rosas do deserto em Icapuí-CE

Adriano Grigório da Silva, de 37 anos, e Priscila Sarah de Souza Gomes, de 33 anos, vendia as flores roubadas na internet as flores roubadas nas casas e lojas em Icapui-CE. E foi assim que a polícia localizou os dois, simulou a compra de flores e quando foram à Icapuí entregar três exemplares furtados aos "compradores", receberam voz de prisão e confessaram que vendiam aquilo que furtaram na cidade, não só da floricultura, mas também das calçadas e jardins dos moradores de Icapui

Em Icapuí, no litoral leste do Ceará, o roubo de vasos de rosas do deserto é assunto de calçada entre os moradores. Mas foi a partir do roubo de um grande lote da planta que pertencia a uma floricultura que o assunto foi parar oficialmente na Delegacia de Polícia Civil local para ser investigado não mais como uma amenidade e sim como caso de furto sério.

O crime deu um prejuízo de cerca de 8 mil Reais à floricultura.

Acionada, a polícia descobriu que as plantas estavam à venda em uma rede social e os próprios policiais se passaram por compradores e fecharam negócio. Os vendedores eram casados e foram identificados como Adriano Grigório da Silva, de 37 anos e Priscila Sarah de Souza Gomes, de 33 anos.

Quando eles foram à Icapuí entregar três exemplares furtados aos "compradores", receberam voz de prisão e confessaram que vendiam aquilo que furtaram na cidade, não só da floricultura, mas também das calçadas e jardins dos moradores.





Na mesma semana, o casal esteve na Delegacia de Polícia Civil da cidade cearense duas vezes, porque também foi apontado como responsável pelo arrombamento de uma casa na praia de Barreiras, de onde furtaram vários pertences, como gelágua, televisor, churrasqueira, botijão de gás e eletrodomésticos.

O casal já estava conhecido no meio policial por utilizar sempre o mesmo veículo, um Chevrolet Corsa. Este encontra-se apreendido no pátio da delegacia. Foi aberto o inquérito policial e o casal após ser ouvido foi posto em liberdade.

Assim como as rosas do deserto, a polícia também recuperou todos os bens furtados da casa de praia. "Assumiram que eles tinham furtado as plantas da floricultura e confirmaram que o restante das plantas estava na casa deles no Santo Antônio. Nós nos dirigimos para Mossoró à noite, chegando lá, constatamos a existência de todas as plantas e as trouxemos para cá. Uma parte delas, o proprietário da floricultura reconheceu como dele, outra parte não, pertence as pessoas que tiveram as plantas furtadas de suas casas. Então informamos a população para que nos procure", disse com exclusividade ao MOSSORÓ HOJE, o inspetor Bezerra.