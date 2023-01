Dupla mata três jovens e deixa um em estado grave em Currais Novos-RN

As vítimas estavam participando de um torneio de futebol de campo no bairro Silvio Bezerra, região periférica da cidade de Currais Novos, quando foram surpreendidos. Artur Batista e Tiago Basílio morreram com tiros na cabeça no local. Emanoel Yorranes e Edivaldo Teixeira foram socorridos. Yoarranes não resistiu e Edivaldo está em estado grave. O atentado deve ser investigado pela Polícia Civil.

As vítimas são:

Artur Batista de Oliveira

Tiago Basílio da Silva

Emanoel Yorranes de Souza Oliveira

Edivaldo Teixeira Júnior, está internado em estado grave.

Artur e Tiago morreram com tiros na cabeça ainda no local. Yorranes ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, junto com Edivaldo Teixeira, para o Hospital de Currais Novos, mas não resistiu aos ferimentos. O SAMU foi quem fez a verificação do óbitos de Artur e Tiago.

A Polícia Militar foi acionada ao local, mas não conseguiu prender os atiradores, que teriam fugido numa motocicleta. Não se descarta a existência de outra dupla dando cobertura a ação criminosa. Haviam várias pessoas nos arredores do campo, que poderão testemunhar.

Equipes de plantão da Polícia Civil e também do Instituto Técnico-científico de Perícia (unidade de Caicó) foram acionados ao local para iniciarem as investigações, assim como recolherem os corpos para exames mais apurados e identificação oficial na sede do ITEP, em Caicó.

O triplo homicídio deve ser investigado pela Polícia Civil de Currais Novos.

Com informações do repórter Cleto Filho, do blog reporterserido.com.br