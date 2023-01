Bolsonaristas depredam prédios dos três poderes em Brasília. Lula decreta intervenção federal no DF

Atos são repudiados por políticos nacional e de outros países. Presidente do Senado Senado pediu que senadores repudiem os atos golpistas. Presidente da Câmara diz que se coloca a disposição para unir os três poderes contra o golpe. Senadores do RN também repudiam atos dos bolsonaristas extremistas. Lula e senadores responsabilizam Governo Ibanes pelo ataque a democracia no Brasil e promete punição severa aos invasores e financiadores.

Centenas de bolsonaristas contrários ao resultado da eleição presidencial, escoltados pela Polícia do Distrito Federal (DF), invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, na tarde deste domingo, 8, em Brasília (DF). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança Pública do Distrito Federal. Centenas de golpistas foram presos em flagrante pelo Pelotão de Choque de Brasilia.





Aos fatos.

Logo cedo, o grupo de centenas de radicais receberam a garantia que seriam escoltados pela Policia de Brasília até o Congresso Nacional. No Congresso, havia uma pequena barreira de policiais, que foi facilmente dominados. Em seguida, foram tomar água de coco. Os poucos policiais que reagiram, foram espancados, enquanto outros policiais não só concordaram, como apoiaram os atos criminosos no Congresso, no Planalto e no Supremo Tribunal Federal.

Subiram a rampa do Congresso sem dificuldades, causando destruição ao patrimônio público por onde passavam.





O Governador do Distrito Federal, Ibeneis Rocha (MDB), exonerou o secretário de Segurança, Anderson Torres, que é homem de confiança do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tento atuado durante o Governo de Bolsonaro como ministro da Justiça e Segurança Pública.

Anderson Torres se encontra exatamente de férias nos Estados Unidos, onde está também o ex-presidente Bolsonario. No Brasil, a Advocacia Geral da União pediu ao STF que decretasse a prisão preventiva do secretário Anderson Torres e de outros envolvidos diretamente na invasão.





Diante dos fatos, a gestão Lula, do STF e da PF dizem não ter dúvidas de que o Governo Ibaneis contribuiu para que o ataque à Brasília acontecesse. Os invasores gritavam que iam ficar acampados dentro do Congresso, do Planalto e também do STF.

O deputado federal André Janones informou em suas redes sociais que vai convocar o governador Ibaneis para se explicar no plenário da Câmara dos Deputados. “Esse atentado terrorista tem nome é sobrenome: Ibaneis Rocha! Não basta que esse bandido seja afastado do governo do DF. Ele precisa ser PRESO, imediatamente!”, escreveu.

Dentro do Congresso, vandalizaram as dependências de acesso ao plenário, parte da área dos gabinetes e também o plenário. No Senado, destruíram o assento do presidente Rodrigo Pacheco. No STF, arrancaram cadeiras do plenário e a porta do gabinete do presidente Alexandre de Morais e exibiram como troféus.





Também dava para ver focos de incêndio dentro do STF, que teria feito o sistema de incêndio disparar e alagar parte das dependências. Os registros da depredação geral dos prédios dos três poderes estão sendo divulgados nas redes sociais pelos próprios golpistas. Quem eles consideravam de esquerda, espancaram e tomaram os equipamentos.

O Alto Comando do Exército, segundo informa o Jornal Folha de São Paulo, se coloca à disposição do Governo Federal para um possível GLO – Garantia da Lei e da Ordem, que consiste basicamente numa ordem direta e exclusiva do presidente da república.

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, convocou reunião de emergência com todos os ministros, para uma tomada de providências. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já se antecipou, convocando a Força Nacional à Brasília, exibiu o documento decretando intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal.









Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, e o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), acionaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, para que seja pedido o decreto de intervenção nas Forças de Segurança do Distrito Federal. Aras diz que monitora a situação.

Em reportagem do Estadão, Augusto Aras diz que determinou ao MPF do Distrito Federal abertura imediata de investigação criminal para identificar e punir os responsáveis pela invasão da sede dos três poderes em Brasília, no final da tarde deste domingo, 8.

O presidente do STF, ministro Alexandre de Morais, escreveu: o judiciário não faltará ao Brasil.





O que diz os parlamentares

Por volta das 17h, o senador Fabiano Contarato, do PT, escreveu: “A seita bolsonarista ultrapassou todos os limites! Ao furarem o bloqueio policial e invadirem o Congresso Nacional e o STF manifestando seu intento golpista, eles demonstram o quão GRAVE é o movimento antidemocrático alimentado por Bolsonaro”, postando um vídeo com os invasores quebrando a entrada do Congresso Nacional.

O presidente da Câmara, Artur Lira, escreveu: “O Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente. Mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo.”

E acrescentou: “Eu me coloco à disposição de todos os Chefes de Poderes para fazermos uma reunião para deixar absolutamente inquestionável que os três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da Democracia”, escreveu Artur Lira.

Já o presidente do Senador, Rodrigo Pacheco, escreveu: “Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação.”

Em reportagens de vários veículos de comunicação, o presidente Pacheco pede que os senadores repudiem os atos de vandalismo no Distrito Federal, enquanto que políticos ligados a Bolsonaro pedem a saída dele da presidência da casa.

No Rio Grande do Norte, o senador Jean Paul Prates escreveu: “Os terroristas que atentam contra a democracia estão organizados e precisam ser contidos dentro do império da lei. Eles cometeram crimes que foram gravados e postados nas redes sociais. Cada um deles deve ser processado e preso! Não haverá tolerância!”





Já o senador Styvenson Valetin, escreveu: “Democracia nunca foi permissão para isso que estamos assistindo. Insanidade traduzindo por insatisfação eleitoral que nunca expressará a liberdade de expressão. Atos indefensáveis”

A senadora Zenaide Maia: “Como representante do povo, acompanharei o desdobramento desses atentados, exigindo ampla investigação que possa resultar na responsabilização não somente dos executores dos atos materiais mas, principalmente, de seus financiadores e organizadores.”

Natalia Bonavides: “GOLPISTAS em Brasília atentam contra as liberdades democráticas e devem ser duramente reprimidos. São criminosos, terroristas, que atuam com a conivência das autoridades do governo do DF e que precisam ser barrados imediatamente. Quem está financiando essa quadrilha?”

Governadora Fátima Bezerra: "Mais uma vez, reitero aqui em nome do povo do Rio Grande do Norte, toda a nossa repulsa aos atos antidemocráticos e de terrorismo em Brasília. O RN se soma a outros Estados e enviará agentes de segurança para atuar durante a intervenção federal em Brasília." Segue: “O Fórum Nacional de Governadores emitiu nota sobre os atos antidemocráticos e de vândalos terroristas registrados hoje no Distrito Federal.”

Segue:





Com apoio das casas legislativas, de 20 dos 27 governadores, o presidente Luis Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal em Brasília.

O que diz Lula: “Vocês devem ter acompanhado a barbárie em Brasília hoje. Aquelas pessoas que chamamos de fascistas, o que há de mais abominável na política, invadiram a sede do palácio e o Congresso. Achamos que houve falta de segurança. Quem fez isso será encontrado e punido. A democracia garante o direito de livre expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições. Não tem precedente na história do país o que fizeram hoje. Por isso devem ser punidos”, assegurou.





Vários presidente da América do Sul e até Joe Biden, dos Estados Unidos, ofereceram apoio ao governo Lula, para conter o avanço dos antidemocráticos. Biden cosiderou os atos ultrajantes. Até Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, o PL, condenou os atos. O congressista americano Joaquim Castro pediu a extradição de Bolsonaro.





Ao final, mais de 150 manifestantes foram presos e conduzidos para serem autuados nas delegacias de Brasília. A multa aplciada aos criminosos vai de 10 a 100 mil. O MPF/PF, assim como como a policia legislativa e outros órgãos vão trabalhar, segundo o presidente Lula, para identificar quem patrocinou, incentivou e participou diretamente dos atos. A intervenção federal no DF será até o final do mês de janeiro.