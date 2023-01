Jovem de 19 anos é morto a tiros enquanto caminhava no BH

Na noite do último domingo, dia 8, Mossoró registrou o primeiro crime de homicídio de 2023. o crime aconteceu por volta das 20h30 nas proximidades da Praça Vilma Maia, no bairro Belo Horizonte. A vítima é Felipe Gabriel Matias Moura, de 19 anos que morreu enquanto caminhava na rua com destino à casa da mãe.

O jovem sofreu um tiro na região peitoral e foi socorrido com vida, sendo levado para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) do Belo Horizonte, contudo, não resistiu. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró, mas os familiares adiantaram que o jovem não tinha envolvimento com o mundo do crime.