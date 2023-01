“O Congresso não recuará” diz Randolfe sobre CPI para investigar atos terroristas em Brasília

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será instalada para investigar os atos terroristas promovidos por bolsonaristas no último domingo (8/1). O líder do governo no Congresso Nacional responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela invasão aos prédios dos Três Poderes.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será instalada para investigar os atos terroristas promovidos por bolsonaristas no último domingo (8/1). O líder do governo no Congresso Nacional responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela invasão aos prédios dos Três Poderes.

"CPI do terrorismo e do dia da infâmia"



“Uma parlamentar, inclusive do meu estado (Amapá), participou e chamou. À ela, estamos, no dia de hoje, reportando denúncia no inquérito dos atos antidemocráticos do STF, reportando denúncia ao TRE-AP e estaremos, tão logo ela tome posse, pedindo a cassação do seu mandato”, disse, referindo-se à deputada Silvia Waiãpi (PL).



"Garanto isso: a CPI será instalada. O Congresso não recuará diante de golpistas. "Vamos instalar CPI do terrorismo e do dia da infâmia", disse o senador Randolfe.