Prates articula para evitar ataques terroristas as unidades da Petrobras

Os ataques tinham como objetivo causar desabastecimento no Brasil, mas segundo o futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, as equipes de segurança e inteligência estavam atentos para detectar, prevenir e desmobilizar antecipadamente quaisquer ameaças à integridade das instalações e dos trabalhadores da companhia. "Havia, como amplamente noticiado, convocações para bloquear acessos nesta madrugada e provocar desabastecimento. Foram todas evitadas com reforço na vigilância, na inteligência e apoio das forças policiais dos respectivos estados”, assegurou Jean Paul Prates, que deve tomar posse como presidente da Petrobras nos próximos dias.

O futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, se reuniu com os líderes do Senado Federal no final da manhã desta segunda-feira, 9, e expressou sua preocupação com a possibilidade de atos terroristas visando bloquear os acessos das refinarias que abastecem o País.

“A reunião de líderes do Senado Federal prosseguiu com relatos mais detalhados sobre as depredações e invasões havidas ontem, e a maioria dos líderes condenando veementemente os ataques e apoiando investigações e punições exemplares”, acrescentou o senador Potiguar.





“De minha parte, expressei o meu estranhamento com o silêncio total do Procurador Geral da República (Augusto Aras), e atentei para a urgência de deliberação de medidas legislativas, ainda hoje ou amanhã, inclusive o decreto de intervenção e outras medidas”, disse.

A principal preocupação dos senadores, presentes na reunião ou online, é com relação as instalações da Petrobras no País.“Relatei aos colegas as medidas preventivas e o status nas sedes, instalações dutoviarias e refinarias da Petrobras”, destaca Jean Paul Prates.





“Mesmo ainda não estando investido da função de comando na empresa, informei que estou em constante contato com a atual gestão que está agindo diligentemente para detectar, prevenir e desmobilizar antecipadamente quaisquer ameaças à integridade das instalações e dos trabalhadores. Havia, como amplamente noticiado, convocações para bloquear acessos nesta madrugada e provocar desabastecimento. Foram todas evitadas com reforço na vigilância, na inteligência e apoio das forças policiais dos respectivos estados”, explicou.





Jean Paulo Prates disse também: “Conversei agora há pouco também com o Governador do Rio de Janeiro e membros da inteligência da Petrobras estão presentes no Centro integrado de Comando e Controle (CICC) do Governo do Estado. Nos demais estados também estamos em contato com governadores e autoridades de segurança”.