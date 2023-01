Secretaria Municipal de Educação inicia etapa de transferência de alunos nesta terça-feira, 10

O calendário de matrículas para o ano letivo de 2023 da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Mossoró entra em uma nova etapa a partir das 8h de amanhã, dia 10, com a realização de transferência, por interesse próprio, de alunos que fazem parte da Rede. "As transferências acontecem nos casos de mudança de domicílio, quando não há oferta do ano subsequente de ensino e por escolha, ou seja, quando o pai ou responsável opta por pleitear uma vaga em uma outra unidade de ensino, da Rede Municipal ou não", explica a assessoria da Secretaria de Educação, que tem como titular Hubeônia Alencar.

A solicitação de transferência deve ser solicitada de forma virtual, no Portal dos Pais e/ou Responsáveis, disponível no sistema de matrículas e que pode ser acessado através do “Mossoró Digital” ou, diretamente, no site https://mossoro-rn.portalsigeduc.com.br/sigeduc/public/home.jsf . Ao acessar o portal, o usuário deve clicar na aba “Entrar no Sistema” e, em seguida, no espaço “Familiares”.

Em até três dias após solicitação, os pais e/ou responsáveis deverão comparecer à unidade de ensino, destino da transferência, portando comprovação de transferência e documentação elencada no art. 17 na portaria nº 198, de 12 de dezembro de 2022 . Esta etapa do calendário de matrículas segue aberta até as 23h59 da próxima sexta-feira (13).

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS – 2023

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação e com comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 19/12 às 23h59 do dia 22/12);

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação e sem comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 26/12 às 23h59 do dia 29/12);

- Renovação de matrícula (realizada pela própria unidade de ensino, por meio do “Mossoró Digital”, das 8h do dia 2/1 às 23h59 do dia 6/1);

- Transferência por interesse próprio (das 8h do dia 10/1 às 23h59 do dia 13/1);

- Matrícula de novos alunos com comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 17/1 às 23h59 do dia 20/1);

- Matrícula de novos alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 24/1 às 23h59 do dia 26/1);

- Matrículas em vagas remanescentes (conforme portaria a ser publicada).