Turista registra imagens de homem com mãos e pés amarrados dentro de lixeira

Turistas e moradores de Pipa, um dos principais cartões postais do Rio Grande do Norte, ficaram surpresos e até revoltados com um vídeo de 23 segundos gravado por uma visitante da praia que manhã do último domingo (8), se deparou com um homem dentro de uma lixeira com as mãos e os pés amarrados. O homem foi identificado como Paulo César de Lima Oliveira.

Como o caso ganhou repercussão devido as redes sociais, a Polícia Civil entrou em cena e na delegacia ficou constatado que contra o homem existiam dois mandados de prisão em aberto por furto e roubo. Paulo César, que da lixeira foi encaminhado ao hospital de Tibau de Sul, onde fica situada a praia de Pipa, não saiu mais da delegacia. O homem apresentava um corte na cabeça e ficou duas horas em observação médica, antes de receber voz de prisão em virtude dos mandados .

Segundo a polícia, Paulo César é suspeito de praticar furtos e roubos contra pousadas e estabelecimentos comerciais na praia da Pipa.