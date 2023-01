Policial penal é preso suspeito de atirar com pistola ponto 40 na rua e tentar roubar cidadão

Pistola apreendida! O policial penal estava de folga, no Alto de São Manoel, onde supostamente, efetuou disparos em via pública.

Na madrugada de hoje, (10), por volta das 03h15, O CIOSP recebeu denúncia de que na Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manoel, um homem armado havia feito disparos em via pública. Uma viatura da PM foi até o local indicado e encontrou o carro do suspeito, um Corolla de cor branca, mas sem o proprietário por perto. Ele só foi encontrado nas proximidades da Delegacia de Plantão daquele bairro, onde tinha agredido uma pessoa numa tentativa de tomar a bicicleta da vítima.

A PM apreendeu a pistola do suspeito que se identificou como policial penal. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão juntamente com a vítima da agressão. Na unidade foi feito o Boletim de Ocorrência. Na delegacia o agente público de segurança identificado como Pablo Henrique de Paula Paixão, de 31 anos, foi autuado em flagrante e encaminhado para o sistema prisional.

O agente atuava na Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró e agora encontra-se preso na Cadeia Pública . A SEAP se pronunciou por nota sobre o caso, onde afirma a abertura de um Processo Administrativo (PAD) para apurar a conduta do agente público.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) comunica que a Corregedoria do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte vai instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do policial penal Pablo Henrique de Paula Paixão, 31 anos, preso em flagrante delito por tentativa de roubo, às 3h15 da madrugada desta terça-feira (10), em Mossoró.

O PAD irá apurar os atos descritos no Auto de Flagrante Delito realizado pela Polícia Civil, uma vez que ele utilizou arma da instituição (pistola calibre .40). O procedimento garante ao servidor o direito a ampla defesa e ao contraditório e corre em parelho ao processo criminal. A SEAP determinou a suspensão da cautela da arma apreendida.

A SEAP não compactua com a conduta de violência narrada nos autos da prisão. O policial penal Pablo Henrique está preso na Cadeia Pública de Mossoró aguardando realização de audiência de custódia.