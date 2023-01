Montador é morto com cerca de 20 tiros no Forno Velho em Mossoró

Francisco Severino da Silva, de 36 anos, era natural de Mossoró e foi assassinado em uma metalúrgica situada na região conhecida como Forno Velho, por volta das 18h30 da última segunda-feira, dia 09.

A vítima tinha passagem pelo sistema prisional do Rio Grande do Norte. Segundo informações da PM, Francisco Severino tinha chegado ao local com a esposa, mas apenas ele havia descido do carro em que estava. Enquanto a vítima estava na calçada bebendo uma cerveja, uma dupla de motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Francisco Severino já baleado buscou abrigo dentro do prédio mas foi perseguido e alvejado com mais de 20 tiros de pistola 9 milímetros.

"A vítima conseguiu correr para dentro da oficina, mas lá os elementos conseguiram acabar de executá-la. Foram cerca de mais de vinte tiros, mas o ITEP ainda dirá isso", declarou ao MOSSORÓ HOJE o delegado Paulo Torres, que estava no plantão na noite de segunda-feira e compareceu ao local do crime com a sua equipe. Confira a entrevista em vídeo: https://www.instagram.com/p/CnPUb7YK6ck/





Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do assassinato.

Em outubro de 2017, a vítima foi absolvida pela Justiça potiguar de tentar matar um agricultor. O Júri decidiu pela absolvição de Francisco Severino da Silva, na época com 31 anos, que havia sido acusado de tentar matar o agricultor Eliel José da Silva, no dia 23 de junho de 2017, às 16h30 no Sítio Serra Mossoró.

