STF manda prender ex Ministro Anderson Torres e Fabio Augusto, Coronel da PM do DF

Fabio Augusto era o responsável pelo comando da PM do DF durante ataques de bolsonaristas a prédios públicos de Brasília. Há suspeita de conivência de policiais com os terroristas. Já Anderson Torres, ex secretário de Segurança Pública do Distrito Federal teve o pedido de prisão feito pela Advocacia Geral da União (AGU) por omissão na repressão aos ataques.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (10) a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Fábio Augusto.

Viaturas da Polícia Federal foram vistas em frente à casa de Torres, em Brasília.



Após deixar o Ministério da Justiça, com o fim do governo Jair Bolsonaro, Torres reassumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele era o responsável pela pasta quando bolsonaristas terroristas invadiram os prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto neste domingo (8).



Ibaneis Rocha exonerou Torres pouco antes de ser afastado do cargo de governador por ordem de Moraes, por 90 dias. O ministro entendeu que houve omissão das autoridades do DF nos atentados.

Fábio Augusto era o responsável pela PMDF no domingo (8), quando ocorreram os ataques terroristas. Sobre a Polícia Militar do DF, recaem suspeitas de conivência com os terroristas bolsonaristas.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de policiais que observa, sem reação, a invasão de bolsonaristas ao Congresso Nacional.

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a prisão de Anderson Torres por omissão na repressão aos ataques. Ele está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está Bolsonaro.



Após os casos de terrorismo, Torres divulgou uma nota negando conivência nos atos e os classificando como "barbárie". "Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos", escreveu em rede social.