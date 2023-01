Ataque deixa dois mortos e um ferido na região da Maísa, em Mossoró

O duplo homicídio e uma tentativa foi registrado no final da tarde da terça-feira, dia 10, no polo Maísa , nas proximidades das comunidades rurais Apodi-Apama, em Mossoró. As vítimas fatais são: Anderson Rodolfo Rodrigues da Silva e Cidclay Maxuel de Lima Melo. Uma terceira vítima sobreviveu ao ataque após ter sido baleado e foi levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia.