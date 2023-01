Aborto em ônibus interestadual! Polícia Civil de Assu autua casal suspeito

Feto estava em ônibus da linha Caruaru-Fortaleza. Rastro de sangu no corredor do veículo levou os passageiros até a poltrona onde o feto estava. Polícia Civil e ITEP de Mossoró foram acionados.

Passageiros do ônibus que faz a linha Caruaru-Fortaleza, Débora Carolyne Sena de Souza e Iranilson de Araújo, foram conduzidos à Delegacia de Polícia ainda na terça-feira (10), dia em que desembarcaram em Assu em meio a suspeita de terem praticado um aborto dentro do ônibus em que viajavam. O feto foi encontrado no mesmo dia, na poltrona número 25 do ônibus da empresa Guanabara, em uma parada às margens da BR-304 na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Os policiais civis de Assu sob a coordenação do delegado da cidade, Valério Kurten, encontraram Débora Carolyne em uma unidade de saúde do município. Ela estava na unidade de saúde em busca de atendimento médico, para fazer também o procedimento de curetagem. Ela e Iranilson foram autuados em flagrante.

"A mulher foi autuada pelo artigo 124 do Código Penal que é a provocação de aborto à gestante, e o homem foi autuado pelo artigo 126 que é provocar aborto com o consentimento da gestante. Arbitrei fiança em sede policial e ambos vão responder em liberdade e estão à disposição da justiça", disse o delegado Valério Kurten.