Jovem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em Areia Branca

PM isolou o local do crime à espera da chegada do ITEP de Mossoró.

Em Areia Branca, por volta das 18h00 dessa quarta-feira (11), homens armados atiraram contra dois jovens que participavam na Rua José Amaro de Souza, bairro da Cohab. Alvejado, um deles identificado como Vinicius Jose Lopes Pereira morreu no local, a outra vítima baleada foi socorrida e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Segundo a Polícia Militar, a vítima baleada é Marcelo Teixeira de Lima Júnior. Ele estava no mesmo local que Vinícius acompanhando um desfile de ursos carnavalescos e segundo as primeiras informações tem um quadro considerado grave. A PM realizou o isolamento do local até a chegada da equipe do Instituto Técnico e Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró.

Os primeiros procedimentos em sede de Polícia Civil, serão feitos através da Delegacia de Plantão de Mossoró. Posteriormente, a o caso será remetido à 44ª Delegacia de Polícia Civil de Areia Branca para investigação.