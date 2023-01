Datafolha aponta que 93% da população condena ataques em Brasília; 3% se dizem a favor

Datafolha ouviu 1.214 pessoas com mais de 16 anos de todo o Brasil por telefone; a margem de erro é de três pontos percentuais. De acordo com o levantamento, 93% condenam os atos, 3% são favoráveis, 2% são indiferentes e 1% não soube responder. O total não dá exatamente 100% porque há arredondamentos. A pesquisa indicou ainda que 63% dos brasileiros acreditam que as forças de segurança do Distrito Federal fizeram menos do que podiam para conter a destruição das sedes dos Três Poderes.