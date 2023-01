Mulher morre ao ser baleada em suposta tentativa de assalto no Bom Jardim em Mossoró

Imagens de câmeras de segurança da rua podem ajudar a identificar os suspeitos de ter atirado nas pessoas entre as quais um agente de segurança pública que troco tiros com os criminosos segundo o BO.

Na noite da última quarta-feira (11), por volta das 20h00, quatro criminosos divididos em duplas de motocicleta, atiraram contra pessoas que estavam em uma calçada da Rua Epitácio Pessoa, no Bairro Bom Jardim, zona norte de Mossoró. Entre as pessoas, estava um agente de segurança pública. A ação foi registrada por câmeras de segurança e mostram o momento em que os criminosos se aproximam de moto e já chegam atirando. Uma mulher identificada como Daniele Paula Fernandes corre para dentro de uma casa mas por ter sido alvejada, ela não resistiu e morreu ao ser socorrida.

A vítima fatal, ainda chegou a ser socorrida por populares, sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia de Plantão do Alto de São Manoel, eram quatro criminosos que chegaram em duas motocicletas, enquanto dois ficaram no meio da rua, os outros dois subiram a calçada e anunciaram o assalto. Consta ainda no BO, que o agente de segurança pública, trocou tiros com os suspeitos.

A Polícia Civil esteve no local que encontrava-se isolado pelo PM e deverá investigar o caso utilizando as imagens captadas por câmeras de vigilância da região para chegar à identidade dos criminosos.