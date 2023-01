Homem tem carro alvejado por dupla de moto e é assassinado no Alto de São Manoel

O local do crime é o cruzamento da Avenida Presidente Dutra com a Rua Chico Linhares. no local existe câmera do sistema de fiscalização do trânsito.

O crime aconteceu por volta das 12h10min desta quinta feira 12, em uma das avenidas mais movimentadas de Mossoró: a Presidente Dutra, ao lado da Igreja do Alto de São Manoel. Segundo as primeiras informações confirmadas pela Polícia Militar, um homem identificado como José Edilson Rodrigues, popularmente conhecido como Romarinho e que tem passagem pelo sistema prisional, foi morto a tiros dentro do seu veículo, um Honda Civic branco que apresenta várias perfurações bala.

"Fomos informados via CIOSP que na avenida Presidente Dutra tinha havido uma troca de tiros. Ao chegarmos no local encontramos esse Honda Civic que está aqui e que bateu no poste. Seriam dois meliantes que passaram de moto e efetuaram vários disparos contra Romarinho", relatou ao MOSSORÓ HOJE o sargento Sabino.

A PM fez o isolamento da região, o que deixou o trânsito complicado. O fluxo de veículos passou a ocorrer por vias alternativas até a liberação da avenida que permaneceu apenas com uma das pistas (sentido Alto São Manoel-Centro) liberada. A via será liberada por completo após a remoção do corpo a ser procedida pelo ITEP.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.