Uso de cartão corporativo de Bolsonaro tem gastos de R$ 62,2 mil em lanchonete num só dia

Membros do governo Jair Bolsonaro gastaram, entre 2019 e 2022, mais de meio milhão de reais, ou R$ 626,3 mil, utilizando o cartão corporativo da Presidência da República em uma lanchonete. O estabelecimento em questão é a lanchonete Tony & Thais, situada na zona sul de São Paulo.

Somente no CPF do motorista da Presidência, Alexandre Silva Almeida, a gastança no local foi de R$ 62,2 mil em apenas um dia (15 de abril de 2022). Naquele dia, o motorista realizou sete pagamentos: seis no valor de R$ 9.500 e um outro de R$ 5.206. Nos quatro anos da gestão Bolsonaro, Alexandre torrou R$ 123 mil naquele endereço.

A farra com o cartão corporativo da Presidência da República, ainda apresenta um gasto ainda maior em um outro CPF, cujo dono não teve o nome revelado. O titular desconhecido gastou a quantia de R$ 131 mil durante os quatro anos do governo Bolsonaro, distribuídas no pagamento de vinte contas.

Em um único dia, 06 de agosto de 2020, sob este mesmo CPF constavam 02 contas pagas no valor de R$ 9.000,00 cada. Constam ainda outras três contas com o mesmo valor durante o período de quatro anos.

Segundo o site UOL, As outras 11 pessoas que usaram o cartão corporativo na lanchonete realizaram os seguintes gastos nos anos Bolsonaro:

R$ 86,8 mil em 15 pagamentos;

R$ 57,8 mil em oito pagamentos;

R$ 50,7 mil em sete pagamentos;

R$ 49,2 mil em nove pagamentos;

R$ 41,4 mil em sete pagamentos;

R$ 32,3 mil em sete pagamentos;

R$ 14,7 mil em duas pagamentos;

R$ 12,8 mil em três pagamentos;

R$ 12,1 mil em dois pagamentos;

R$ 9,2 mil em quatro pagamentos;

R$ 4.648 em um pagamento.

Os gastos foram publicados em resposta à agência Fiquem Sabendo por meio de LAI (Lei de Acesso à Informação). Ao todo, os gastos com o cartão corporativo da Presidência totalizaram R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022.

Nenhum dos gastos foi feito através do CPF de Jair Bolsonaro ou da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Os valores foram pagos por funcionários da Secretaria da Presidência, como Magda Oliveira de Myron Cardoso, entre outros. Estão no nome dela a maior parte dos pagamentos com o cartão corporativo durante o governo de Bolsonaro — mais de R$ 4 milhões. Foram mais de R$ 13 milhões pagos em hospedagem durante quatro anos desse governo.