Prefeitura de Mossoró disponibiliza cadastro para banco de aulas excedentes

A Secretaria Municipal de Educação também disponibiliza um cadastro para a formação de banco virtual de candidatos a estagiários para atuarem como auxiliares em turmas que possuem alunos com deficiência.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está disponibilizando um cadastro direcionado para professores da Rede que tenham interesse e disponibilidade em ministrar aulas excedentes. O cadastramento é feito de forma virtual, por meio de formulário que pode ser acessado pelo link AQUI.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, o cadastro é uma ferramenta que garante a transparência do processo de concessão de aulas excedentes. “Disponibilizamos o cadastro para todo e qualquer professor da Rede, de forma transparente e democrática, oportunizando que todos os docentes possam realizar essa adesão ao banco de registros”, frisou.

Segundo Hubeônia, os professores são contatados à medida que as vagas surgem nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) da Rede Municipal de Ensino. “O objetivo é solucionar, com mais agilidade, a necessidade de suprir aulas que estão descobertas por motivos diversos, como licenças e atestados médicos, ocupando essas vagas imediatamente”, enfatizou a secretária.

A Secretaria Municipal de Educação explica que o preenchimento do formulário não garante, por si só, a concessão das aulas excedentes. Os dados servem para formação de um banco de registros de professores com disponibilidade e interesse nessas aulas. No cadastro, os professores devem informar nome completo, número da matrícula, CPF, entre outros dados, como unidade de ensino em que está lotado.

Os docentes também têm acesso a um mapa georreferenciado com a localização das escolas e UEIs, facilitando a identificação da unidade para onde ele poderá ser direcionado para ministrar as aulas.