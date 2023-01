Vereador de Grossos preso em flagrante por tentar subornar PMs da Lei Seca

Além do vereador João Carlos, de Grossos, os policiais da Lei Seca, também prenderam outros 13 motoristas dirigindo sob efeito de alcool. Cada um deles, além de multado em quase 3 mil reais, também ficaram impedidos de tirar nova CNH. No caso do vereador, além de multado e perder a CNH, a lei prevê fiança para sair da prisão e corre o risco de pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.

O vereador João Carlos, de Grossos-RN, foi preso por tentar subornar os policiais da Lei Seca, na entrada do município de Tibau-RN. Na mesma blits, os policiais flagraram outras treze pessoas dirigindo sob a influência de álcool.

A equipe da Lei Seca, do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), realizava, na noite desta sexta-feira e início da madrugada deste sábado, 14, fiscalização na cidade da cidade de Tibau, com os objetivos de evitar acidentes e de garantir a paz pública.

O Ponto de bloqueio culminou com a autuação de 13 (treze) pessoas no âmbito administrativo por dirigir sob a influência de álcool. Os motoristas que estavam dirigindo sob influência de álcool foram multados em valores que se aproximam a 3 mil reais cada.

Três dos autuados e multados, os motoristas que estavam com seus veículos com licenciamentos em atraso, tiveram que encontrar outra maneira de retornar para suas casas. Os veículos foram apreendidos ao depósito da DPRE.

O vereador João Carlos, da cidade Grossos/RN, ao ser abordado pela Lei Seca, se recusou a realizar o teste do bafômetro e, para que a notificação cabível não fosse realizada, ofereceu a quantia de R$150.00 aos agentes que, de imediato, lhe deram voz de prisão.

O infrator foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Tibau onde foi autuado pelo crime de corrupção ativa, além de ter sido encontrado na Lei Seca (Art. 306 CTB), sendo multado em quase 3 mil reais e fica proibido de obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como o crime corrupção ativa a pena é de 6 meses a 3 anos de prisão, o delegado de Tibau, após autuar o vereador João Carlos em flagrante, o liberou mediante finança. Ao menos é isto que a lei prevê. Nas redes sociais, o advogado Marlus César, disse que o vereador não pagou fiança.

Nenhum sinistro de trânsito ocasionado por condutor alcoolizado foi registrado. O trabalho dos agentes da Lei Seca continua agindo na região, com a finalidade de reduzir o número de motoristas e motoqueiros dirigindo ou pilotando sob efeito do álcool.

O MOSSORÓ HOJE tentou um contato com o vereador João Carlos, para que ele apresentasse a versão dele dos fatos, entretanto, até o fechamento desta reportagem ele não havia enviado resposta. O espaço do MH, no entanto, continua aberto para as explicações do vereador.