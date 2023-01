Acusado de tentativa de homicídio é morto a tiros em Mossoró

Vítima Gutemberg Costa da Silva Rodrigues, de 42 anos, foi morto com seis tiros nas costas quando caminhava na Rua Raimunda Luzia da Conceição, no bairro Aeroporto II, em Mossoró-RN.

Na manhã deste domingo, 15, Gutemberg Costa da Silva Rodrigues, de 42 anos, foi baleado nas costas e morreu no meio da Rua Raimunda Luzia da Conceição, no bairro Aeroporto II, em Mossoró-RN.

A Polícia Militar contou que a vítima se encontrava com amigos num bar e quando saiu à rua na direção de casa, foi abordado pelos assassinos. O Instituto Técnico-científico de Perícia avalia que aconteceram pelo menos 6 tiros na vítima.

O corpo de Gutemberg foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró, devendo, em seguida, ser entregue para velório e sepultamento. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que tem poucos policiais e pouca estrutura para trabalhar.

Os primeiros levantamentos da ocorrência foram feitos pela Polícia Militar e pelo delegado Luis Antônio, do Plantão da Polícia Civil. Os assassinos teriam fugido numa motocicleta. A vítima havia sido preso em junho de 2022 por tentativa de homicídio.

Tentativa de homicídio

No início da tarde deste domingo, 15, Frank Bileno de Sousa foi baleado por uma dupla numa motocicleta no bairro Alto de Sumaré e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel e posteriormente para o Hospital Regional Tarcísio Maia.