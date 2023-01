Polícia prende 03 suspeitos de roubo de carga de eletrônicos e produtos de compras on line

Na Delegacia de Plantão de Mossoró, um caminhão estacionado em frente à unidade da Polícia Civil, recebe a carga de produtos recuperados pela polícia no final da tarde do último domingo (15), que estavam em uma casa da Rua Pastor Otoniel Marques Guedes, no bairro Santo Antônio, em Mossoró. São produtos que foram roubados após o motorista do caminhão que faria a entrega na "Capital do Oeste" ter sido levado como refém por assaltantes para o sítio Sussuarana na sexta-feira passada, dia 13, na altura do Conjunto Vingt Rosado. O motorista vítima dos bandidos foi deixado amarrado em uma área de mata.

O Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP) da PM, recebeu uma denúncia anônima com informações sobre o local onde a carga roubada se encontrava. Na casa os agentes de segurança encontraram além de produtos como eletrodomésticos, eletrônicos, fraldas, e até papel higiênico.

"A PM solicitou apoio, via CIOSP, a polícia cercou a casa, prendeu alguns elementos, alguns fugiram, inclusive também atiraram na polícia que revidou. Depois com a informação de que parte das mercadorias estavam em uma outra casa abandonado, os policiais foram ao local e encontraram a porta aberta, com elementos suspeitos que correram, outros atiraram . A carga estava avaliada em 500 mil reais", disse ao Mossoró Hoje, o delegado Luiz Antônio.

O delegado que atendeu a ocorrência autuou em flagrante: Lenílson Fernandes Martins Filgueira, de 19 anos, Hygor Felipe Oliveira de Mendonça, 24 e Lucas Gabriel Silva Linhares, 21. Um quarto elemento chegou a ser identificado mas não autuado. As investigações continuarão sendo feitas pela especializada, mas já se sabe que não recuperada a totalidade da carga.

"Parte da mercadoria está sendo entregue, não recuperamos tudo, porque o pessoal vendeu parte dos produtos", disse o delegado.