Polícia Civil de Areia recupera carro roubado em arrastão na praia de Pedra Grande

A Policia Civil do Rio Grande do Norte, através do trabalho da 42ª DPC de Areia Branca recebeu informações sobre um arrastão em uma casa de praia localizada na praia de pedra grande, no município de Porto do Mangue e, com apoio de uma equipe de vigilância especializada que faz a segurança de poços da Petrobras, localizou e apreendeu um carro modelo Onix de cor preta que havia sido roubado pelos bandidos na ação contra uma família de Apodi.

Segundo a polícia, a família esteve sob a mira de armas de fogo, apontadas por pelo menos três homens desconhecidos que proporcionaram cerca de duas horas de terror às vitimas, mediante emprego de violência e graves ameaça.

O arrastão aconteceu por volta de meia noite, do sábado, dia 14. Os criminosos tentaram desbloquear aplicativos bancários dos celulares das vítimas com objetivo de subtraírem dinheiro das contas. Não satisfeitos ameaçaram atirar contra as crianças caso os pais não dessem as senhas dos celulares.

Depois de cerca de duas horas de terror, os ladrões trancaram as pessoas em um dos cômodos da casa e abandonaram o local.

Contudo, em uma estrada carroçável, na comunidade rural de Serra Vermelha, em Areia Branca, os criminosos se depararam com uma equipe especializada de vigilantes, que protegem os poços da Petrobras naquela região. Diante de uma suposta emboscada os vigilantes reagiram contra os homens armados, que estava sob o cerco da Polícia Civil, em sentido contrário, na BR 110 Leste. Desta forma os bandidos não tiveram outra alternativa senão abandonar o veículo com os pertences das vítimas. Eles fugiram entrando no mato.

Apesar das buscas, ninguém foi preso. O carro recuperado na ação, foi levado para o pátio da 42ª Delegacia de Polícia Civil onde passará por vistoria e em seguida será entregue família proprietária.