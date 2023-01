Rede municipal de ensino ainda têm 6 mil vagas para alunos novatos

A Secretaria Municipal de Educação, prossegue até a próxima sexta-feira, dia 20, atendendo ao cronograma de matrícula de novos alunos exclusivamente com comprovada vulnerabilidade econômica. O prazo se vencerá às 23h59 da data prevista. Logo após, será aberto o período de matrícula para novos alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica que será das 8h do dia 24 de janeiro até às 23h59 do dia 26.

Ao Mossoró Hoje, a titular da pasta, a professora Hubeônia Alencar falou sobre a organização que o município vem adotando para retomar em breve o ano letivo 2023. "Estamos atendendo no momento os alunos que tem comprovada situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, aquele aluno que se encontra em família de extrema pobreza. A comprovação se dá pela folha resumo do CAD Único, então ele comprovando isso, ele tem prioridade. É a escola pública sendo garantida por quem mais precisa dela", declarou a secretária.

Ela também afirma que as escolas que possuem condições na rede elétrica, deverão receber os seus aparelhos de ar condicionado. Ainda salienta os investimentos da Prefeitura de Mossoró atender aos estudantes da rede municipal.

"Estamos levando os equipamentos novos do programa Mossoró Educação para as unidades, o fardamento completo já está sob a nossa posse, assim como mochilas escolares, pois vamos distribuir material escolar. O pai, a mãe ou responsável, pode ter certeza que ele matriculando o aluno na rede municipal de ensino, a prefeitura vai dar todas as condições para o ano letivo, desde o material didático às condições estruturais das escolas", afirma a secretária de Educação.