Núcleo de psicologia forense é implementado no Itep de Mossoró

O Setor de Psicologia Forense foi implementado na regional de Mossoró. O núcleo será um importante instrumento no atendimento às pessoas vítimas de violências, dentre elas, violência psicológica, violência sexual, abusos, maus-tratos, entre outras situações.

A perícia psicológica é realizada com o encaminhamento da autoridade policial e será de suma importância para auxiliar à justiça na resolução de crimes dessa espécie. Durante o atendimento, o perito realizará a escuta especializada e avaliará a vítima de forma a obter subsídios para elaboração do laudo pericial.



Sala Lilás



Também será implementada, nas próximas semanas, nas regionais de Mossoró e Caicó, um projeto de sucesso do Itep/RN: a Sala Lilás, vinculado ao Núcleo Psicossocial, este será um ambiente preparado para dar melhores condições e comodidade no atendimento.



Serão realizados nesse espaço, atendimento de orientações a respeito dos exames periciais, encaminhamento à rede assistencial, quando necessário, acolhimento e apoio psicossocial às famílias, uma iniciativa fundamental para trazer conforto às pessoas que sofrem com a perda do seu ente querido.