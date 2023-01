Dois morrem após arrastão em casa de PM na Alameda dos Cajueiros

Em um confronto com policiais militares, dois homens que faziam parte de um grupo que invadiu e promoveu um arrastão na casa de um policial, foram mortos numa troca de tiros na Alameda dos Cajueiros, zona leste de Mossoró. Os suspeitos ainda feridos foram socorridos e levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia, porém, não resistiram. A ocorrência foi registrada no começo da tarde de hoje (16),

As vítimas que estavam dentro da casa foram feitas de reféns e amarradas. Os bandidos roubaram dois televisores, dois ventiladores, uma caixa de ferramentas, um botijão de gás e o carro da família, um Chevrolet Cobalt, que chegou a ser usado na fuga dos criminosos.

No entanto, com o patrulhamento já em curso, o veículo foi localizado e houve perseguição. Diante do cerco, os suspeitos empreenderam fuga num matagal, inclusive pulando alguns muros de casas da região. Houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Um deles foi identificado como João Paulo da Silva Soares, de 19 anos e morreu no HRTM. O outro integrante ainda não foi identificado.

Com a ação, foram apreendidos pela PM, o carro, os bens roubados, além de três armas de fogo: uma espingarda, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32. O material apreendido foi levado para a sede da DEPROVE, no Abolição 4.