Ministro da Educação anuncia reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores para 2023. De acordo com Camilo Santana, a portaria que estabelece o novo Piso do Magistério já foi assinada. O salário base dos professores passará dos atuais R$ 3.845,63, para R$ 4.420,55. O Ministério da Educação informou que o documento que estabelece o reajuste será publicado ainda nesta semana no Diário Oficial da União. A lei do piso salarial dos professores, sancionada em 2008, estabelece que o reajuste deve ser feito anualmente, no mês de janeiro.

FOTO: DIVULGAÇÃO/CAMILO SANTANA