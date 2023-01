UnP e outras 8 instituições abrem inscrições para curso de pós-graduação em Medicina Veterinária

UnP e outras oito instituições de ensino abrem inscrições para curso de pós-graduação em Medicina Veterinária. São ofertadas mais de 40 vagas gratuitas pelo país. As inscrições para o programa – que é uma modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu – também são gratuitas e estão abertas até 19 de janeiro (quinta-feira). São vagas para os seguintes cursos: Anestesiologia de Pequenos Animais, Clínica Médica de Grandes Animais, Clínica Médica de Pequenos Animais, Cirurgia Veterinária de Pequenos Animais, Diagnóstico por Imagem em Pequenos Animais, Análises Clínicas em Medicina Veterinária, Clínica Médica de Grandes Animais, Clínica Médica de Pequenos Animais, Cirurgia Veterinária de Pequenos Animais, Diagnóstico por Imagem em Pequenos Animais e Análises Clínicas em Medicina Veterinária; veja como se inscrever.

Aprimorar o currículo, proporcionar condições de aperfeiçoamento das habilidades e competências teórico-práticas e realizar uma imersão profunda, acompanhada por um corpo clínico de alto nível e reconhecimento.

Este é o objetivo do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária oferecido por oito Instituições de Ensino Superior integrantes do Ecossistema nima, maior e mais inovador ecossistema de ensino do País.

As inscrições para o programa – que é uma modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu – são gratuitas e estão abertas até 19 de janeiro (quinta-feira). São vagas para os seguintes cursos:

- Anestesiologia de Pequenos Animais

- Clínica Médica de Grandes Animais

- Clínica Médica de Pequenos Animais

- Cirurgia Veterinária de Pequenos Animais

- Diagnóstico por Imagem em Pequenos Animais

- Análises Clínicas em Medicina Veterinária

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição, prova teórica, divulgação dos aprovados para a 2ª etapa, análise curricular, divulgação dos aprovados para a 3ª etapa, entrevista e divulgação da lista preliminar de aprovados.

Com duração de dois anos, cada curso acontece de modo híbrido: aulas 100% online durante o primeiro ano e aprimoramento em hospitais e clínicas veterinárias (40 horas/semana presenciais) no primeiro e no segundo anos.

Participam do Edital as seguintes IES: UnP (RN), Universidade Anhembi Morumbi (SP), UNIFACS (BA), Universidade São Judas Tadeu (SP), UNA (MG), UniBH (MG), UniSociesc (SC), UniRitter (RS) e Unisul (SC).

Para o assessor de Lifelong Learning da área de Ciências Agrárias e Meio Ambiente do Ecossistema nima, Eduardo Alexandre de Oliveira, o programa é uma boa oportunidade para o enriquecimento do currículo.

“O profissional que faz o aprimoramento é muito valorizado no mercado de trabalho. Além disso, a imersão é acompanhada pelo corpo clínico responsável pelos hospitais e clínicas veterinárias, aumentando, ainda mais, o conhecimento e a vivência da profissão”, afirma.

O programa é gratuito e os alunos aprovados recebem uma bolsa-auxílio durante os dois anos de curso. O edital com mais informações e os formulários para inscrição estão disponíveis nos sites das Instituições:

https://pos.unp.br/

https://pos.anhembi.br/

https://pos.unifacs.br/

https://pos.usjt.br/

https://pos.una.br/

https://pos.unibh.br/

https://pos.unisociesc.com.br/

https://pos.uniritter.edu.br/

https://pos.unisul.br/