RFB apreende carga de cocaína avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões no Porto de Natal. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (18). A droga estava dentro de uma bolsa a bordo do navio que teria como destino o porto de Rotterdam, na Holanda. Para tentar contornar a ação da Aduana Brasileira, os criminosos utilizaram um método diferente das apreensões anteriores, em que as drogas foram colocadas dentro dos contêineres. Desta vez, a droga foi introduzida de forma clandestina dentro do navio, sendo encontrada em procedimento de fiscalização aduaneira. O entorpecente foi encaminhado para a sede Polícia Federal, onde será periciado. A PF vai instaurar inquérito em busca de aprofundar as investigações e identificar os envolvidos na prática criminosa.

FOTO: REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/PF