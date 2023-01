Agricultor é morto a tiros em frente a própria casa no Sítio Arisco, região da Maisa. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (18). A vítima foi identificada como Sebastião Felipe Barbosa, de 31 anos. A esposa dele informou à Polícia Militar que estava dentro de casa quando ouviu um carro se aproximar e uma pessoa teria chamado o nome dele, logo em seguida, ela ouviu os disparos. Os criminosos fugiram sem que ela visse de quem se tratava. A vítima morreu no local. Sabe-se até o momento que Sebastião era usuário de drogas. A Polícia Civil vai investigar o caso.

FOTO: CEDIDA