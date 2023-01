Jovem é encontrado morto em estrada carroçável às margens da BR-304, na Maisa

O corpo foi encontrado por populares, na manhã desta quinta-feira (19). Chegando ao local indicado, já na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, os policiais verificaram que se tratava de um homem, aparentemente jovem, com ferimentos pelo corpo compatíveis com perfurações por disparo de arma de fogo. Ele estava de bruços, com as mãos para trás. No local, não foi encontrada identificação, mas populares informaram se tratar de um jovem de 19 anos, que havia chegado há pouco na Maisa. A Polícia Civil vai investigar o caso.